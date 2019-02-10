З початку року Порошенко отримав майже 56 млн грн дивідендів від власного інвестфонду



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Президент України Петро Порошенко на Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог».

Останні надходження на суму 11 млн грн глава держави задекларував 8 лютого

Президент України Петро Порошенко з початку 2019 року отримав 55,76 млн грн дивідендів від власного ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій.

Останні надходження від інвестфонду на суму 11 млн грн глава держави задекларував 8 лютого.

Перед цим 1 лютого Порошенко задекларував 18,55 млн грн, а 1 січня – 26,21 млн грн дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал».

Загалом, за 2018 рік глава держави отримав 152,51 млн грн дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал».

Як відомо, кінцевим бенефіціаром ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» є діючий президент Петро Порошенко.

Як повідомляв «Главком», Петро Порошенко наприкінці 2018 року та на початку 2019 року показав два транші дивідендів на загальну суму 1,10 млрд грн, отриманих від Rothschild Trust (Schweiz).

Як відомо, президент у січні 2016 року передав Roshen у довірчу власність Rothschild після того, як компанія нібито не змогла знайти покупця.