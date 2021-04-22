По 5 тисяч на гектар. Уряд збільшив субсидію фермерам

Загальна сума субсидії не повинна перевищувати 100 тисяч гривень

Аграрії зможуть отримати державну субсидію в сумі 5 тис. грн на гектар, але сумарно не більше 100 тис. грн на одне господарство. Відповідна постанова схвалена на засіданні уряду 21 квітня.

«Ми бачимо значний невикористаний аграрний потенціал, особливо що стосується невеликих сімейних ферм. Загалом в Україні налічується майже 50 тисяч фермерських господарств. Це українські аграрії, що обробляють невеликі земельні ділянки», - зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Постанова розширює та вдосконалює процес надання державної фінансової підтримки фермерським господарствам.

Зокрема розмір бюджетної субсидії новоствореним господарствам збільшено з 3000 грн до 5000 грн на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар).

Також запроваджено виплати у розмірі 36 тис. грн за сільськогосподарську дорадчу послугу за такими напрямами: зоотехнія, ветеринарія, агрономія, органічне виробництво, екологічне управління, бухгалтерський та управлінський облік, оподаткування, залучення фінансово-кредитних ресурсів та диверсифікація сільськогосподарської діяльності.

«Саме малі фермерські господарства, які мають в обробітку невеликі площі та обмежений фінансовий ресурс, найбільше потребують посиленої підтримки з боку держави. Щоб стимулювати розвиток малого фермерства, ми збільшили фінансову підтримку новоствореним фермерським господарствам, а також додали виплати на дорадництво», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Документ усуває адміністративні перешкоди при отриманні державної підтримки, зокрема зменшується кількість поданих документів; скорочується час їх розгляду та прийняття рішення.

«Відтепер для того, щоб отримати фінансову допомогу, фермеру не потрібні будуть довідки про відсутність заборгованості перед Укрдержфондом, а також про наявність поголів’я корів станом на 1 липня. Така інформація вже перевірятиметься розпорядниками централізовано – шляхом надсилання запиту до Укрдержфонду та АІР», - зазначив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Він додав, що відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, будуть подаватися фермерськими господарствами лише для отримання субсидії на 1 га. За іншими напрямами – дорадництво, дотація на корів, ці відомості вже подавати не потрібно.

Крім того розширено види корів, за які фермерам надаватиметься бюджетна дотація. Віднині документи на отримання дотації за корів потрібно подавати не до міністерства, а до структурного підрозділу ОДА. Також скасовано комісію з надання таких дотацій.

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