Франція виділить мільярд євро на допомогу аграріям після заморозків

Французьке сільське господарство зазнає втрат через холоди, що вдарили на початку квітня

У результаті заморозків Франція цього року може втратити близько третини врожаю винограду, а на деяких плантаціях урожай може знизитися на дві третини

Влада Франції створить «фонд солідарності» для допомоги виноробам та іншим працівникам сільського господарства, які постраждали від заморозків.

Як повідомляє RFI, на компенсацію втрат врожаю, яка може сягнути 65% після рекордних нічних холодів у квітні, в країні виділять мільярд євро.

За словами прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса, гроші з фонду солідарності працівники сільського господарства отримають на додаток до субсидій, що вже виплачуються з бюджету.

«Допомога держави має відповідати цій виняткової ситуації. Заходи також мають бути винятковими», – заявив глава уряду.

Він зазначив, що серед заходів, які будуть вжиті найближчим часом – зниження ряду податків, виплати з бюджету співробітникам, які тимчасово залишилися без роботи, і прямі часткові компенсації втрат врожаю. Термінові виплати фермам, які найбільше постраждали від холодів, можуть бути перераховані в найближчі два тижні.

Французьке сільське господарство зазнає втрат через холоди, що вдарили на початку квітня. Місцями температура опускалася до мінус семи градусів.

За інформацією ЗМІ, в результаті заморозків Франція цього року може втратити близько третини врожаю винограду, а на деяких плантаціях урожай може знизитися на дві третини. Загальний оборот виноробів впаде приблизно на два мільярди євро.

Як зазначається, найбільше від раптового похолодання постраждали абрикоси - втрати оцінюють у 60%. Персиків і нектаринів у Франції зберуть на третину менше, ніж зазвичай. Що стосується яблук, то, за найгіршими прогнозами, втрати можуть становити половину врожаю.

За словами власників ферм, йдеться про вкрай низький урожай, якого у Франції не спостерігали давно. На півдні країни буде поставлений антирекорд останніх 30 років. Востаннє схожі заморозки навесні там були в 1991 році.

Зазначимо, цього тижня рятувальники оголосили в Україні перший рівень небезпеки через заморозки.