Уряд розширив підтримку аграріїв. Хто може розраховувати на допомогу

Кабмін вважає, що нові програми підтримки дозволять забезпечити стабільність діяльності аграріїв та збільшення виробництва

Сьогодні, 7 квітня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка розширює державну підтримку сільгоспвиробників на 2021 рік, доповнивши її шістьма новими програмами. Рішення прийнято в рамках реалізації Закону України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки аграріїв. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«У тісному діалозі з аграрними асоціаціями та бізнесом ми напрацювали нові механізми підтримки, які допоможуть вирішувати актуальні проблеми аграріїв. Це такі як, наприклад, посуха, високі ризики, низька оборотність коштів, низька рентабельність вирощування певних культур.

Це, в свою чергу, покращить продовольчу безпеку держави та доступність товарів для кінцевого споживача», – прокоментував міністр економіки Ігор Петрашко.

Серед нових програм підтримки АПК:

державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції;

відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

державна підтримка сільгоспвиробників, які використовують меліоровані землі;

державна підтримка виробників органічної сільськогосподарської продукції;

державна підтримка виробників картоплі;

державна підтримка сільгоспвиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь (гречка).

«Держава компенсує аграріям втрати, які вони понесли минулого року внаслідок надзвичайних погодних умов. Також для подальшого убезпечення виробників від можливих фінансових втрат ми запроваджуємо агрострахування. Плюс додаємо програми, які направлені на посилення галузевого виробництва, зокрема, гречки та картоплі, для насичення внутрішнього ринку продукцією власного виробництва та стабілізації цінової ситуації в країні», – додав Петрашко.

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