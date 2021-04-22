  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кабмін хоче розширити права українців на землю: подробиці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Не тільки два гектари. Українцям хочуть розширити права на землю - Кабмін хоче розширити права українців на землю: подробиці
    Не тільки два гектари. Українцям хочуть розширити права на землю
    Фото з відкритих джерел

    Українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках

    В Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт про консолідацію земель. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан.

    Відповідні зміни пропонуються до статті 5 закону «Про особисте селянське господарство».

    «Ці зміни обумовлені тим, що фізособи повинні мати можливість вести особисте селянське господарство не лише на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, і навіть на несільськогосподарських землях», – підкреслив парламентар.

    Зокрема, українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках.

    Очікується, що такі законодавчі зміни можуть стимулювати ведення високотоварного господарства.

    Підкреслимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що даний проєкт закону скасовує для українців право на безкоштовні два гектари землі.

    Однак представник КМУ у парламенті звернув увагу, що норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам до двох гектарів встановлює стаття 121 Земельного кодексу. Нардеп зазначив, що вони є чинними і не можуть бути скасовані.

    Мокан також пояснив, що запропонований законопроєкт дасть змогу усунути різноманітні недоліки землекористування та сприятиме встановленню ринкової вартості земділянок с/г призначення.

    Читайте також:
    Теги: Кабмін земля ринок українці мораторій на продаж землі Василь Мокан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies