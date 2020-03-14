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    По посольству Росії в Києві вдарили з ракетниці: відео

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    По посольству Росії в Києві вдарили з ракетниці - По посольству Росії в Києві вдарили з ракетниці: відео
    По посольству Росії в Києві вдарили з ракетниці

    Учасники акції запалили фаєри і петарди, частина з яких полетіла в бік посольства, але не потрапила по будівлі

    По посольству Росії в Києві вдарили з ракетниці, потрапивши по даху дипломатичного відомства.

    Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналах.

    Інцидент стався ввечері в суботу, 14 березня, коли під стінами будівлі на Повітрофлотському проспекті, 27, зібралися представники Національного корпусу і ветерани війни на Донбасі.

    Учасники акції запалили фаєри і петарди, частина з яких полетіла в бік посольства, але не потрапила по будівлі.

    Також біля відомства порвали прапор Росії і залишили його на паркані поруч.

    Саме посольство охороняли кілька сотень бійців Нацгвардії і десятки автомобілів поліції.

    Правоохоронців виставили набагато більше, ніж зібралося учасників акції.

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    прапор посольство
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