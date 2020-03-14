По посольству Росії в Києві вдарили з ракетниці: відео
Учасники акції запалили фаєри і петарди, частина з яких полетіла в бік посольства, але не потрапила по будівлі
По посольству Росії в Києві вдарили з ракетниці, потрапивши по даху дипломатичного відомства.
Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналах.
Інцидент стався ввечері в суботу, 14 березня, коли під стінами будівлі на Повітрофлотському проспекті, 27, зібралися представники Національного корпусу і ветерани війни на Донбасі.
Учасники акції запалили фаєри і петарди, частина з яких полетіла в бік посольства, але не потрапила по будівлі.
Також біля відомства порвали прапор Росії і залишили його на паркані поруч.
Саме посольство охороняли кілька сотень бійців Нацгвардії і десятки автомобілів поліції.
Правоохоронців виставили набагато більше, ніж зібралося учасників акції.