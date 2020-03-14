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    Події в Україні

    Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)

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    В очікуванні &laquo;штурму&raquo; - Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)
    В очікуванні «штурму»
    Фото Сергій Чепінський/Главком

    Амбасаду РФ обносять додатковим парканом

    На території самого посольства, було помічено більше 10 поліцейських автобусів і «бусиків» на сусідній з амбасадою вулиці. Близько шести військових пасажирських КРаЗів, повідомляє «Главком».

    Як повідомляє кореспондент, присутні біля 200 бійців Нацгвардії, плюс пару десятків муніципальної варти.

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    Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)
    Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)
    Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)
    Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)
    Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)
    Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)
    Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)
    Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)

    Як повідомляв «Главком» ввечері заплановано ходу до посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті. Хода розпочнеться від стадіона ЦСКА.

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    Нагадаємо, у Києві відбувся Марш добровольців.

    Росія Київ посольство протести у Києві
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