Російська амбасада у Києві готується до атаки? Споруду обносять додатковим парканом (фото)



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В очікуванні «штурму» Фото Сергій Чепінський/Главком

Амбасаду РФ обносять додатковим парканом

На території самого посольства, було помічено більше 10 поліцейських автобусів і «бусиків» на сусідній з амбасадою вулиці. Близько шести військових пасажирських КРаЗів, повідомляє «Главком».

Як повідомляє кореспондент, присутні біля 200 бійців Нацгвардії, плюс пару десятків муніципальної варти.

Як повідомляв «Главком» ввечері заплановано ходу до посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті. Хода розпочнеться від стадіона ЦСКА.

Нагадаємо, у Києві відбувся Марш добровольців.