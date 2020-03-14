У Києві розпочався Марш добровольців трансляція



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Учасники Маршу зібралися на Михайлівській площі

У Києві на Михайлівській площі зібралися учасники Маршу добровольців. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День добровольця.

Як повідомлялося, 14 березня у столиці відбудеться низка заходів, в зв’язку з чим заходи безпеки будуть посилені. Для забезпечення правопорядку будуть задіяні всі відомства системи МВС: Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Нацполіція.

«Взаємодія між службами повинна бути на високому рівні. Підкреслюю на толерантності і водночас неприпустимості порушень правопорядку. Максимальна витримка, максимальна повага, а також оперативне прийняття рішень в тій чи іншій ситуації», – сказав він.

Заступник голови Нацполіціі Олександр Фацевіч зазначив, що кількість нарядів буде збільшена і вони будуть працювати в посиленому режимі.

«Поліція повинна оперативно реагувати на всі ситуації і діяти відповідно до закону», – зазначив він.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко акцентував увагу на недопущенні будь-яких провокацій.

«Участь в акціях братимуть ветерани війни. Тому ми повинні зосередити увагу на проведенні превентивної роботи, щоб не допустити провокацій. Тому в місцях проведення всіх акцій буде працювати поліція діалогу», – сказав головний поліцейський столиці.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День добровольця.

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