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    Суспільство

    У Києві розпочався Марш добровольців

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    У Києві розпочався Марш добровольців

    Учасники Маршу зібралися на Михайлівській площі

    У Києві на Михайлівській площі зібралися учасники Маршу добровольців. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День добровольця.

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    У Києві розпочався Марш добровольців
    У Києві розпочався Марш добровольців
    У Києві розпочався Марш добровольців
    У Києві розпочався Марш добровольців
    У Києві розпочався Марш добровольців

    Як повідомлялося, 14 березня у столиці відбудеться низка заходів, в зв’язку з чим заходи безпеки будуть посилені. Для забезпечення правопорядку будуть задіяні всі відомства системи МВС: Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Нацполіція.

    «Взаємодія між службами повинна бути на високому рівні. Підкреслюю на толерантності і водночас неприпустимості порушень правопорядку. Максимальна витримка, максимальна повага, а також оперативне прийняття рішень в тій чи іншій ситуації», – сказав він.

    Заступник голови Нацполіціі Олександр Фацевіч зазначив, що кількість нарядів буде збільшена і вони будуть працювати в посиленому режимі.

    «Поліція повинна оперативно реагувати на всі ситуації і діяти відповідно до закону», – зазначив він.

    Начальник поліції Києва Андрій Крищенко акцентував увагу на недопущенні будь-яких провокацій.

    «Участь в акціях братимуть ветерани війни. Тому ми повинні зосередити увагу на проведенні превентивної роботи, щоб не допустити провокацій. Тому в місцях проведення всіх акцій буде працювати поліція діалогу», – сказав головний поліцейський столиці.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День добровольця.

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