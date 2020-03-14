У Києві колона ветеранів прийшла до посольства Росії



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Через ходу полку «Азов» рух Повітрофлотським мостом перекритий Фото 5 канал/Ганна Рибалка

Рух Повітрофлотським мостом перекритий

У ці хвилини розпочалась хода з нагоди Дня добровольця у Києві. Активісти пройдуть від стадіону «ЦСКА» до російського посольства. Організовує захід полк «Азов», повідомляє «5 канал».

Через ходу полку «Азов» рух Повітрофлотським мостом перекритий. Ветерани зібралися біля стадіону «ЦСКА».

В руках тримають українські прапори. Перед колонною несуть банер «Пострілюємо з 2014-го».

За правопорядком стежить Нацполіція, патрульні. Люди обурюються, що дорогу перекрили. Хода ще має рушити до посольства Росії.

Попри оголошений карантин, у суботу, 14 березня, кілька тисяч людей зібралися на Михайлівській площі, щоби пройти середмістям Києва Маршем Патріотів.

Серед вимог було і те, щоб у Нормандському форматі обговорювали і питання Криму. Також учасники виступали проти здачі інтересів України.

Як раніше повідомлялося, ввечері військові, волонтери, капелани та всі, хто бажає їх підтримати, зберуться біля стадіону ЦСКА і звідти пройдуть маршем до посольства Російської Федерації.

«Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!», – закликають бажаючих приєднатися до цих заходів організатори.

Після святкового концерту і мітингу, присвяченому Дню добровольця, учасники Маршу прийшли на Банкову.

Учасники акції прийшли до Офісу президента аби передати йому, а також Кабінетові Міністрів й Верховній Раді, свої 10 головних вимог.

Ось відповідний уривок зачитаного ними документу:

Ані кроку назад! Ні відведенню військ! Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська! Припинити політику капітуляції! Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України! Ні – «нормандії» без Криму! Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму! Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями! Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів! Повага і соціальні гарантії українському воїну! Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля – в’язниці!

В процесі ходи учасники вигукували гасла: «Зелю геть!», «Ні капітуляції!».

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