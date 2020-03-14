У Києві колона ветеранів прийшла до посольства Росії
Рух Повітрофлотським мостом перекритий
У ці хвилини розпочалась хода з нагоди Дня добровольця у Києві. Активісти пройдуть від стадіону «ЦСКА» до російського посольства. Організовує захід полк «Азов», повідомляє «5 канал».
Через ходу полку «Азов» рух Повітрофлотським мостом перекритий. Ветерани зібралися біля стадіону «ЦСКА».
В руках тримають українські прапори. Перед колонною несуть банер «Пострілюємо з 2014-го».
За правопорядком стежить Нацполіція, патрульні. Люди обурюються, що дорогу перекрили. Хода ще має рушити до посольства Росії.
Як раніше повідомлялося, ввечері військові, волонтери, капелани та всі, хто бажає їх підтримати, зберуться біля стадіону ЦСКА і звідти пройдуть маршем до посольства Російської Федерації.
«Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!», – закликають бажаючих приєднатися до цих заходів організатори.
Після святкового концерту і мітингу, присвяченому Дню добровольця, учасники Маршу прийшли на Банкову.
Учасники акції прийшли до Офісу президента аби передати йому, а також Кабінетові Міністрів й Верховній Раді, свої 10 головних вимог.
Ось відповідний уривок зачитаного ними документу:
- Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
- Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська!
- Припинити політику капітуляції!
- Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
- Ні – «нормандії» без Криму!
- Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
- Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
- Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
- Повага і соціальні гарантії українському воїну!
- Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля – в’язниці!
В процесі ходи учасники вигукували гасла: «Зелю геть!», «Ні капітуляції!».