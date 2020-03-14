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    У Києві колона ветеранів прийшла до посольства Росії

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    Через ходу полку &laquo;Азов&raquo; рух Повітрофлотським мостом перекритий - У Києві колона ветеранів прийшла до посольства Росії
    Через ходу полку «Азов» рух Повітрофлотським мостом перекритий
    Фото 5 канал/Ганна Рибалка

    Рух Повітрофлотським мостом перекритий

    У ці хвилини розпочалась хода з нагоди Дня добровольця у Києві. Активісти пройдуть від стадіону «ЦСКА» до російського посольства. Організовує захід полк «Азов», повідомляє «5 канал».

    Через ходу полку «Азов» рух Повітрофлотським мостом перекритий. Ветерани зібралися біля стадіону «ЦСКА».

    В руках тримають українські прапори. Перед колонною несуть банер «Пострілюємо з 2014-го».

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    У Києві колона ветеранів прийшла до посольства Росії
    У Києві колона ветеранів прийшла до посольства Росії
    Фото 5 канал/Ганна Рибалка

    За правопорядком стежить Нацполіція, патрульні. Люди обурюються, що дорогу перекрили. Хода ще має рушити до посольства Росії.

    Попри оголошений карантин, у суботу, 14 березня, кілька тисяч людей зібралися на Михайлівській площі, щоби пройти середмістям Києва Маршем Патріотів.
    Серед вимог було і те, щоб у Нормандському форматі обговорювали і питання Криму. Також учасники виступали проти здачі інтересів України.

    Як раніше повідомлялося, ввечері військові, волонтери, капелани та всі, хто бажає їх підтримати, зберуться біля стадіону ЦСКА і звідти пройдуть маршем до посольства Російської Федерації.

    «Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!», – закликають бажаючих приєднатися до цих заходів організатори.

    Після святкового концерту і мітингу, присвяченому Дню добровольця, учасники Маршу прийшли на Банкову.

    Учасники акції прийшли до Офісу президента аби передати йому, а також Кабінетові Міністрів й Верховній Раді, свої 10 головних вимог.

    Ось відповідний уривок зачитаного ними документу:

    1. Ані кроку назад! Ні відведенню військ!
    2. Пріоритетний розвиток сектору оборони і сучасних озброєнь для українського війська!
    3. Припинити політику капітуляції!
    4. Жодних домовленостей з ворогом за рахунок інтересів України!
    5. Ні – «нормандії» без Криму!
    6. Росія повинна заплатити за рунування на Донбасі і в Криму!
    7. Жодних виборів в ОРДЛО до відновлення повного контролю української влади над окупованими територіями!
    8. Зупинити політичні переслідування добровольців, військових та волонтерів!
    9. Повага і соціальні гарантії українському воїну!
    10. Стоп реванш! Колаборантам та пропагандистам Кремля – в’язниці!

    В процесі ходи учасники вигукували гасла: «Зелю геть!», «Ні капітуляції!».

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