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    Суспільство

    В Україні оголосили штормове попередження та надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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    В Україні оголосили штормове попередження та надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    2 жовтня у південній частині і східних областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    Завтра, 30 вересня, у західних регіонах оголосили штормове попередження, а на півдні та в центрі – надзвичайних рівень пожежної небезпеки.

    Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

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    «30 вересня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с», – зазначили синоптики.

    Натомість 29 вересня – 2 жовтня у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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