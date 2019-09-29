В Україні оголосили штормове попередження та надзвичайний рівень пожежної небезпеки
2 жовтня у південній частині і східних областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Завтра, 30 вересня, у західних регіонах оголосили штормове попередження, а на півдні та в центрі – надзвичайних рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.
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«30 вересня в західних областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с», – зазначили синоптики.
Натомість 29 вересня – 2 жовтня у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.