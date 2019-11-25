Почесний консул Австрії очолив Чернівецьку обладміністрацію



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Новим головою Чернівецької обласної державної адміністрації став Сергій Осачук

Із 2014 року Осачук був почесним консулом Австрії в Чернівцях, а також радником міського голови з питань культурної політики та міжнародних відносин

У Чернівцях представили нового голову Чернівецької ОДА. Ним став почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осачук.

«Хотів би оголосити указ президента України про призначення на посаду голови Чернівецької облдержадміністрації Сергія Осачука», - сказав під час представлення нового голови Чернівецької ОДА заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов.

Указ про призначення Осачука президент Зеленський підписав 22 листопада.

Осачук Сергій народився в 1972 р. в Чернівцях. Випускник історичного факультету Чернівецького державного університету 1994 р. Протягом 1995-1996 рр. стажувався в університетах Відня та Мюнхена.



З 2014 р. Сергій Осачук був почесним консулом Австрії в Чернівцях, а також радником міського голови з питань культурної політики та міжнародних відносин. Кандидат історичних наук, працював науковим співробітником Центру буковинознавства при Чернівецькому університеті.



Перекладач, автор і видавець низки монографій з історії німців Буковини, міжетнічних стосунків, дипломатичних документів, науково-популярних нарисів з історії Чернівців. Зокрема, Сергій Осачук є укладачем першого чернівецького фотоальбому «Чернівці. Ювілейний фотоальбом», автором перекладу книги Арнольда Шварца «Ревю одного журналіста», співавтором книги «Чернівці. Антикварні нариси».



Сергій Осачук сприяв створенню Літературного целанівського центру і Буковинського медіа-центру Belle Vue в Чернівцях. Ініціатор ряду культурних проектів у місті. Член ініціативної групи Міжнародного поетичного фестивалю Meridian Czernowitz.



У червні 2019 р. ходили чутки про його висування кандидатом від партії «Слуга народу», які тоді не підтвердились.