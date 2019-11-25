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    На Херсонщині чиновник помер прямо на робочому місці

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    На Херсонщині чиновник помер прямо на робочому місці

    Держслужбовець пропрацював у Горностаївській РДА більше 20 років

    У Херсонській області прямо на робочому місці помер заступник голови Горностаївського району Олександр Шум.

    Про це повідомили на сайті райдержадміністрації.

    Зазначається, що чоловік помер на 46-му році життя.

    «Незважаючи на те, що швидка допомога приїхала оперативно, врятувати чоловіка не вдалося. Його серце зупинилося за лічені хвилини. Колеги померлого кажуть, що він ніколи не скаржився на проблеми зі здоров'ям і не звертався до лікарів. Як з'ясувалося вже після його смерті, у чоловіка були серйозні проблеми із серцем», - пишуть журналісти.

    Шум пропрацював у Горностаївській РДА більше 20 років - він займав різні посади з 1997 року. У 2006 році став заступником голови РДА. Нещодавно він повернувся на робоче місце після тривалої відпустки з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

    Херсонщина смерть чиновник чоловік
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