Призначений новий прокурор Чернівецької області



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Дутковський запевнив, що готовий докласти максимум зусиль «задля формування нової якісної прокуратури» Фото: ГПУ

Адріан Дутковський займав посаду заступника прокурора Чернівецької області

Заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Віктор Чумак 7 листопада представив колективу органів прокуратури Чернівецької області нового керівника – Адріана Дутковського.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Зазначається, що Дутковський запевнив, що готовий докласти максимум зусиль задля формування нової якісної прокуратури, яка матиме повагу та довіру від суспільства.

«Прокуратура області якісно виконуватиме функцію координації діяльності правоохоронних органів регіону. На кону моя репутація та репутація органів прокуратури області», – підкреслив новопризначений прокурор Чернівецької області.

Адріан Дутковський є старшим радником юстиції. Працює в органах прокуратури з 2003 року. За цей час обіймав різні посади в органах прокуратури Львівської області: від помічника прокурора району до прокурора району, а з грудня 2014 року по листопад 2019 року займав посаду заступника прокурора Чернівецької області.

Раніше повідомлялося, що прокурор Чернівецької області Олег Соболь написав заяву на звільнення з посади та з органів прокуратури після візиту на Буковину прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як відомо, під час поїздки до Чернівців прем'єр-міністр Гончарук повідомив, що рекомендуватиме генпрокурору Руслану Рябошапці звільнити головного прокурора Буковини через низьку ефективність боротьби з контрабандою.

«Нічого особистого, але ви у цій області працюєте вже два роки і досі жодних реальних результатів боротьби із контрабандою не показали. Якби я мав можливість, я б звільнив вас уже давно. Але я не маю таких повноважень», – сказав Гончарук Соболю.

Гончарук 24 жовтня разом з новим керівником Митної служби Максимом Нефьодовим відвідали пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією.



