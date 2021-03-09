Подарунок на 8 березня: у київському вузі урочисто відкрили жіночий туалет (відео)

Вибором типу, кольором облицювальної плитки, необхідного обладнання та аксесуарів, планування їх розміщення займалися жінки

В Міжнародний жіночий День в Державному університеті телекомунікацій урочисто відкрили жіночий туалет.

Відповідне відео оприлюднила журналістка Ірина Наволнєва.

На відео зазначається, що до керівництва університету зверталися працівниці з проханнм відремонтувати і «створити комфортні умови в жіночих туалетах».

«Ректор прийняв рішення про комплексний ремонт цих важливих об'єктів на всіх поверхах навчального корпусу, а також дав розпорядження про виділення коштів. При цьому, згідно рішення ректора, вибором типу, кольором облицювальної плитки, необхідного обладнання та аксесуарів, планування їх розміщення здійснювалися жінками, членами профкому і жінками, які працюють на поверсі», - йдеться на відео.

На відкриття туалету у коридорі зібралося чимало працівниців навчального закладу.

Варто зазначити,що промову і відкриття жіночого туалету присутні зустріли бурхливими оплесками.

До слова, 8 березня в Києві пройшов традиційний Марш жінок. У цьому році він присвячений темі впливу пандемії Covid-19 на жінок і ратифікації Стамбульської конвенції.