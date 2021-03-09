  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Подарунок на 8 березня: у київському вузі урочисто відкрили жіночий туалет (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У київському вузі урочисто відкрили жіночий туалет - Подарунок на 8 березня: у київському вузі урочисто відкрили жіночий туалет (відео)
    У київському вузі урочисто відкрили жіночий туалет
    Фото: Скріншот відео

    Вибором типу, кольором облицювальної плитки, необхідного обладнання та аксесуарів, планування їх розміщення займалися жінки

    В Міжнародний жіночий День в Державному університеті телекомунікацій урочисто відкрили жіночий туалет.

    Відповідне відео оприлюднила журналістка Ірина Наволнєва.

    На відео зазначається, що до керівництва університету зверталися працівниці з проханнм відремонтувати і «створити комфортні умови в жіночих туалетах».

    «Ректор прийняв рішення про комплексний ремонт цих важливих об'єктів на всіх поверхах навчального корпусу, а також дав розпорядження про виділення коштів. При цьому, згідно рішення ректора, вибором типу, кольором облицювальної плитки, необхідного обладнання та аксесуарів, планування їх розміщення здійснювалися жінками, членами профкому і жінками, які працюють на поверсі», - йдеться на відео.

    На відкриття туалету у коридорі зібралося чимало працівниців навчального закладу.

    Варто зазначити,що промову і відкриття жіночого туалету присутні зустріли бурхливими оплесками.

    До слова, 8 березня в Києві пройшов традиційний Марш жінок. У цьому році він присвячений темі впливу пандемії Covid-19 на жінок і ратифікації Стамбульської конвенції.

    Теги: Київ вуз ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies