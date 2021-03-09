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    Касирка автозаправки в Броварах відбила напад озброєних грабіжників

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    Попри погрози пістолетом, жінка не віддала виручку - Касирка автозаправки в Броварах відбила напад озброєних грабіжників

    Попри погрози пістолетом, жінка не віддала виручку

    Фото з відкритих джерел

    Поліцейські Київщини намагаються встановити особи зловмисників

    Невдало для нападників закінчилася спроба пограбування автозаправки, розміщеної на Обʼїздній дорозі у місті Бровари. Як повідомляє «24 канал», близько близько шостої години ранку 9 березня двоє чоловіків із пістолетом та у балаклавах увірвалися всередину приміщення АЗС «Мокко», після чого застосували газовий балончик проти заправника.

    Зв'язавши працівинику австозаправки руки, зловмисники переключилися на касирку. Погрожуючи пістолетом, нападники вимагали від неї гроші з каси.

    Попри ймовірність стрілянини, жінка відмовилася віддати грабіжникам виручку. Вона почала пручатися та кричати, чим налякала нападників. То ж, вони втекли.

    На місці події працювали слідчі поліції. За фактом спроби пограбування АЗС відкрили кримінальне провадження.

    Раніше стало відомо, що у Деснянському районі Києва двоє чоловіків пограбували хлібний кіоск, щоб викупити мобільний телефон з ломбарду.

    Теги: Київ гроші телефон напад пограбування АЗС жінка
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