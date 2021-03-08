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    На жіночому марші у Києві затримали чоловіка-радикала

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    Представники організації &laquo;Традиція і порядок&raquo; по-своєму відзначили 8 березня - На жіночому марші у Києві затримали чоловіка-радикала
    Представники організації «Традиція і порядок» по-своєму відзначили 8 березня
    Фото: «Страна»

    Прихильник організації «Традиція і порядок» у Києві намагався перекрити вхід на станцію метро

    Симпатика організації «Традиція і порядок» було затримано сьогодні у столиці під час проведення маршу, з нагоди Міжнародного дня захисту прав жінок.

    Як повідомляє кореспондент «НВ» з місця подій, затриманий разом із іншими противниками маршу намагалися перекрити вхід на станцію метро «Поштова площа».

    Це сталося відразу після закінчення акції до 8 березня.

    У поліції поки не прокоментували інцидент.

    8 березня в Києві пройшов традиційний Марш жінок. У цьому році він присвячений темі впливу пандемії Covid-19 на жінок і ратифікації Стамбульської конвенції. Хода почалася на Михайлівській площі в українській столиці о 13:00 і закінчилася близько 14:15 на Поштовій площі. Акція проходила під гаслом «У пандемії жіноче обличчя».

    Організація «Традиція і порядок», що декларує прихильність консервативним цінностям, не раз перешкоджала проведенню жіночих маршів. Зокрема, 5 березня її активісти намагались руху колони в Одесі.

    На сьогодні організація анонсувала проведення на Михайлівській площі власну акцію під назвою «Операція з порятунку феміністок».

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    Теги: 8 березня Київ метро свята акція активісти Поштова площа
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