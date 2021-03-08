На жіночому марші у Києві затримали чоловіка-радикала

Прихильник організації «Традиція і порядок» у Києві намагався перекрити вхід на станцію метро

Симпатика організації «Традиція і порядок» було затримано сьогодні у столиці під час проведення маршу, з нагоди Міжнародного дня захисту прав жінок.

Як повідомляє кореспондент «НВ» з місця подій, затриманий разом із іншими противниками маршу намагалися перекрити вхід на станцію метро «Поштова площа».

Це сталося відразу після закінчення акції до 8 березня.

У поліції поки не прокоментували інцидент.

8 березня в Києві пройшов традиційний Марш жінок. У цьому році він присвячений темі впливу пандемії Covid-19 на жінок і ратифікації Стамбульської конвенції. Хода почалася на Михайлівській площі в українській столиці о 13:00 і закінчилася близько 14:15 на Поштовій площі. Акція проходила під гаслом «У пандемії жіноче обличчя».

Організація «Традиція і порядок», що декларує прихильність консервативним цінностям, не раз перешкоджала проведенню жіночих маршів. Зокрема, 5 березня її активісти намагались руху колони в Одесі.

На сьогодні організація анонсувала проведення на Михайлівській площі власну акцію під назвою «Операція з порятунку феміністок».