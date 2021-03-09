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    Зґвалтування під Києвом: жертва сіла в авто до незнайомця, думаючи що це таксі

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    Поліція встановлює особу ще одного учасника пригоди - Зґвалтування під Києвом: жертва сіла в авто до незнайомця, думаючи що це таксі
    Поліція встановлює особу ще одного учасника пригоди
    Фото: facebook.com/pol.kyivregion

    За підозрою у вчиненні злочину затримано громадянина Азербайджану

    Правоохоронці продовжують зʼясовувати обставини зґвалтування 19-річної киянки, що сталося у передмісті столиці. За словами потерпілої, вона сіла до чужого автомобіля, прийнявши його за таксі.

    Як повідомляє поліція Київської області, до Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки Києва про те, що двоє невідомих чоловіків її зґвалтували.

    Правоохоронці з’ясували, що напередодні дівчина викликала таксі, переплутала машини та сіла в автомобіль до незнайомих їй чоловіків. Зловмисники привезли потерпілу до себе додому у село Білогородка, після чого скористалися безпорадним станом дівчини та зґвалтували її.

    Поліцейські провели низку слідчо-оперативних дій та встановили особу одного із зловмисників. Ним виявився 42-річний громадянин Азербайджану.

    Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

    Наразі проводяться оперативно-слідчі заходи для встановлення особи та місця перебування іншого учасника злочину.

    Як повідомлялося раніше, у парках та скверах Києва почали встановлювати «антиманіячні» кнопки. Після натискання на них вмикається гучна сирена та починається світлова подача сигналу. Всього таких кнопок буде встановлено понад 100.

    Теги: таксі Київ машини Київщина автомобіль поліція зґвалтування
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