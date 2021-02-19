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    Подорожі в умовах пандемії: для українців відкриті 95 країн

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    Світовий туризм переживає не найкращі часи через пандемію - Подорожі в умовах пандемії: для українців відкриті 95 країн
    Світовий туризм переживає не найкращі часи через пандемію
    Фото: Robyn Beck / AFP

    У низку країн можна в'їхати при наявності негативного ПЛР-тесту

    Станом на 19 лютого українці можуть поїхати в 95 країн світу в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    Міністр зазначив, що при в'їзді в низку країн потрібно дотримуватися певних вимог. Необхідно надавати негативні результати ПЛР-тесту або проходити карантин.

    З повним переліком країн, відкритих для українців, можна ознайомитися на сайті МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua. Глава МЗС відзначив, що міністерство працює над тим, аби в умовах світового локдауну постійно збільшувати кількість країн, відкритих для українців.

    Зазначимо, що в середині січня українці могли поїхати в 83 країни. 2020 році через пандемію більшість країн закрили свої кордони для іноземних туристів, щоб загальмувати поширення інфекції. Зокрема, українцям заборонений в'їзд до країн Європейського Союзу, крім низки винятків.

    Також додамо, що сьогодні Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн за рівнем розповсюдження коронавірусу.

    Як повідомляється на сайті відомства, станом на 19 лютого в червоній зоні – 71 країна, зокрема Чорногорія, Грузія, Кіпр, Ізраїль, Австрія, ОАЕ, Угорщина, Франція, Білорусь, Польща, Італія і США.

    У зеленій зоні – Греція, Китай, Ісландія, Німеччина, Канада, Туреччина, Хорватія, Єгипет, Таїланд та інші.

    До червоної зони вносять країни, де показник захворюваності на 100 тис. населення за останні два тижні перевищує український (148,4 станом на 19 лютого).

    Після повернення з країн червоної зони потрібно піти на самоізоляцію з додатком Дій вдома або здати ПЛР-тест і отримати негативний результат.

    Теги: МЗС відпочинок туризм українці карантин Дмитро Кулеба мандрівка відпустка
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