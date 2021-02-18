Карантин дістався Буковеля: на курорті закриються ресторани

Під час локдауну у Буковелі були відчинені заклади харчування, а біля підйомників юрмилися лижники без масок

За дотриманням карантинного режиму на Буковелі стежитимуть додаткові групи фахівців

Із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.

Про це заявив на пресконференції перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Микола Сендецький, передає «Укрінформ».

«Заклади харчування не повинні були працювати під час локдауну і, аналогічно, не мають працювати з 22 до 28 лютого», – пояснив Сендецький.

За його словами, за дотриманням карантинного режиму у Буковелі стежитимуть додаткові групи фахівців, які щодня перевірятимуть заклади громадського харчування на території гірськолижного курорту.

«Носіння масок на вулиці, біля витягів, дотримання дистанції – компетенція поліції», – розповів він.

Також у Держпродспоживслужбі додали, що лижники на Буковелі мають захисні шоломи, тому ймовірність захворіти там зменшується у рази.

Крім того, пояснили, що сніданок у готелі, що включений у вартість проживання, не вважатиметься порушенням. Обід і вечерю мають доставляти у готельний номер або продавати на виніс.

Нагадаємо, що поки вся країна під час так званого локдауну з 8 січня перебувала на жорстокому карантині, курорт Буковель став ще популярнішим серед українців. Під час локдауну тут спостерігалися довжелезні черги до підйомників та ресторанів. Туристи, які там каталися на лижах та відпочивали у горах, й не думали дотримуватися правил карантину. Зазначимо, що президент Зеленський своїм прикладом також показав українцям, що на гірськолижному курорті Буковель приємно проводити час і не думати про пандемію. У соцмережі Instagram з’явилася низка світлин із очільником держави, який там відпочивав на початку січня. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.

І ось тепер, з понеділка 22 лютого, Івано-Франківщина запроваджує жорсткий карантин через спалах ковіду. 16 лютого стало відомо, що у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

Напередодні голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід. Вже відомо, що від завтра у Чернівцях усі школи переходять на дистанційне навчання.

Крім того, уряд ухвалив рішення про повернення до адаптивного карантину на засіданні 17 лютого. Адаптивний карантин набуде чинності 24 лютого, а загальний термін дії карантинних обмежень продовжений до 30 квітня.



