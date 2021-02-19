Стали відомі деталі загадкової смерті українки в Єгипті

За попередніми даними, у жінки стався серцевий напад

На єгипетському курорті під час підводного занурення на очах у чоловіка загинула українка. З'ясувалися подробиці смерті жінки із Рівного . За попередніми даними у неї стався серцевий напад. Про це пише місцеве рівненське видання «Радіотрек»

Трагедія сталася в Єгипті 13 лютого. Українці було 65 років. У пресслужбі МЗС повідомили, що труну з тілом рівнянки мають доставити сьогодні, 19 лютого, до аеропорту Львова. Посольство України в Єгипті забезпечує консульський супровід цієї справи. Літак повинен прибути о 20:35 за київським часом.

Точних деталей смерті у відомстві не розголошують, посилаючись на особисті дані. За даними видання, причиною смерті українки міг стати серцевий напад, який стався з нею у воді.

Відомо, що жінка займалася підводним плаванням – снорклінгом. Це вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і, зазвичай, з ластами.

Жінка плавала під водою з чоловіком, а потім зникла. Чоловік відразу ж викликав рятувальників, але врятувати жінку не вдалося. На цю мить це всі деталі події на курорті.

Раніше Главком писав, що у Єгипті під час підводного плавання (снорклінгу) загадково померла українка. Жінка з Рівного приїхала відпочивати на курорт зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, під час снорклінгу на відпочинку в Єгипті від нападу акули серйозно постраждала українська родина. 12-річний хлопчик втратив руку.

А в липні минулого року на закритому владою Єгипту пляжі поблизу Олександрії одночасно потонули 11 осіб. Місцеві жителі раніше прозвали його «пляжем смерті». Таку назву йому було дано через почастішання випадків загибелі плавців на ньому.



