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    «Укрзалізниця» оновила графік додаткових поїздів на 8 березня

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    На початку березня&nbsp;&laquo;Укрзалізниця&raquo; запустить додаткові потяги&nbsp; - «Укрзалізниця» оновила графік додаткових поїздів на 8 березня
    На початку березня «Укрзалізниця» запустить додаткові потяги 
    Фото: Укрзалізниця

    Компанія замінила додатковий потяг з Києва до Івано-Франківська на рейс Запоріжжя – Львів

    Компанія «Укрзалізниця» замінила кілька додаткових поїздів, які напередодні призначили до 8 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з карантином, який ввели у Івано-Франківській області. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Компанія замінила додатковий потяг з Києва до Івано-Франківська на рейс Запоріжжя – Львів. Спеціальний рейс поїзда №120 курсуватиме 5 і 7 березня із Запоріжжя, а 6 і 8 березня назад у Львів.

    «Укрзалізниця» повідомила, що уважно стежить за епідеміологічною ситуацією в регіонах та у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на коронавірус і введенням додаткових карантинних обмежень в Івано-Франківській області пропонує альтернативні напрямки подорожі.

    «Серед восьми призначених до першого подовженого весняного вікенду поїздів рекомендовано рейси до Одеси, Ужгорода, Вінниці, Сум та Ковеля», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що вчора «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на вихідні, які припадають на 8 березня.

    Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про критичної ситуації в Івано-Франківської області з-за зростання захворюваності на коронавірус.

    До слова, в Україні планують прокласти високошвидкісну залізничну лінію від Одеси до ЄС.

    Також повідомлялося, що дитячі і студентські квитки на Інтерсіті+ відтепер можна купити через чат-бот.

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    Теги: Запоріжжя 8 березня вихідні свята Укрзалізниця Львів потяг Івано-Франківськ карантин коронавірус
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