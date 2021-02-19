«Укрзалізниця» оновила графік додаткових поїздів на 8 березня

На початку березня «Укрзалізниця» запустить додаткові потяги

Компанія замінила додатковий потяг з Києва до Івано-Франківська на рейс Запоріжжя – Львів

Компанія «Укрзалізниця» замінила кілька додаткових поїздів, які напередодні призначили до 8 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з карантином, який ввели у Івано-Франківській області. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Компанія замінила додатковий потяг з Києва до Івано-Франківська на рейс Запоріжжя – Львів. Спеціальний рейс поїзда №120 курсуватиме 5 і 7 березня із Запоріжжя, а 6 і 8 березня назад у Львів.

«Укрзалізниця» повідомила, що уважно стежить за епідеміологічною ситуацією в регіонах та у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на коронавірус і введенням додаткових карантинних обмежень в Івано-Франківській області пропонує альтернативні напрямки подорожі.

«Серед восьми призначених до першого подовженого весняного вікенду поїздів рекомендовано рейси до Одеси, Ужгорода, Вінниці, Сум та Ковеля», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вчора «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на вихідні, які припадають на 8 березня.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про критичної ситуації в Івано-Франківської області з-за зростання захворюваності на коронавірус.

До слова, в Україні планують прокласти високошвидкісну залізничну лінію від Одеси до ЄС.

Також повідомлялося, що дитячі і студентські квитки на Інтерсіті+ відтепер можна купити через чат-бот.