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    Подробиці трагедії на Житомирщині: лісник стріляв у пташку, а потрапив у хлопця, який сидів на даху

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    Зброя, з якої стріляв лісник - Подробиці трагедії на Житомирщині: лісник стріляв у пташку, а потрапив у хлопця, який сидів на даху
    Зброя, з якої стріляв лісник

    Лісник у скоєному зізнався. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, розпочали розслідування кримінального провадження щодо замаху лісника на умисне вбивство неповнолітньої дитини в селі П’ятка.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Зазначається, що за результатами оперативно-розшукових заходів працівниками поліції встановлено, що працівник державного підприємства «Житомирське лісове господарство» з незареєстрованої нарізної зброї ТОЗ калібру 5.6 мм. здійснив постріл у пташку. Як наслідок, куля влучила в неповнолітнього хлопчика, який в той час знаходився на даху будинку.

    Неповнолітний отримав непроникаюче вогнепальне поранення в області спини.

    «Лісник у скоєному зізнався. У його діях вбачаються ознаки замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)», - зазначили в ДБР.

    Повідомляється, що у разі доведення вини, ліснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Раніше повідомлялося, що на Житомирщині місцевий житель, вистреливши з дрібнокаліберної зброї на своєму подвір’ї, влучив у 12-річного хлопця у сусідньому обійсті.

    Загрози життю хлопця немає, кажуть медики. Дитина після операції перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

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