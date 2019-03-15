Подругу міністра юстиції Норвегії підозрюють в підпалі його авто



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Лайлу Бертуссен затримали для допиту 14 березня

Бертуссен підозрюють тільки в останньому з п'яти інцидентів проти міністра

Голова служби безпеки Норвегії заявила, що компаньйон міністра юстиції є підозрюваною у підпалі його автомобіля.

Про це пише AP.

Інцидент пов'язаний з автомобілем міністра юстиції Тора Міккеля Вара, чий дім нещодавно став об'єктом вандалізму та невеликих пожеж.

Керівник служби безпеки PST Бенедітте Бьорнланд каже, що Лайлу Бертуссен затримали для допиту 14 березня.

Вона зазначає, що Бертуссен підозрюють тільки в останньому з п'яти інцидентів проти міністра. Це сталося 10 березня.

Бьорнланд каже, що служба і поліція досі розслідують справу. Раніше Вара назвав події «неприємними і страшними».

З грудня Вара отримав погрозливий лист, його сміттєвий контейнер біля будинку в Осло підпалили, а на його будинку написали графіті.