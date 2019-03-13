  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Норвегія постачатиме крилаті ракети для японських винищувачів F-35

    • Розсилка
    Винищувач F-35 - Норвегія постачатиме крилаті ракети для японських винищувачів F-35
    Винищувач F-35

    Ракета JSM може використовуватися проти надводних і наземних цілей

    Норвезька компанія Kongsberg Gruppen має намір постачати універсальні крилаті ракети Joint Strike Missile (JSM) для японських винищувачів F-35. Про це повідомляє ресурс UPI Defense.

    Ракети JSM можуть використовуватися як для знищення надводних цілей так і для нанесення ударів по наземних об’єктах. Інтеграція системи JSM до винищувача п’ятого покоління відбувалася на основі угоди, яка була підписана іще в 2012 році. Ракети будуть знаходитися у внутрішніх відсіках для збереження малопомітності винищувача F-35.

    Уряди Японії і Норвегії не повідомляють як про вартість домовленості, так і про кількість ракет Joint Strike Missile, які має намір придбати японська сторона.

    Зазначимо, що наприкінці лютого в Японії під час навчань розбився військовий винищувач.

    Раніше повідомлялося, що Китай готується до запуску важкого ракетоносія «Ченчжен-5». Ракетоносії важкого класу «Ченжен-5» є важливими складовими в місіях КНР щодо здійснення майбутніх польотів до Місяця і Марсу. 

    Також зазначимо, що Німеччина пропонує створити перший авіаносець ЄС. Пропозицію ФРН розкритикували експерти з безпеки.

    Читайте також
    Японія літак Норвегія військова техніка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ