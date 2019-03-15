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    На Русанівських садах згорів будинок: жінка ледь встигла врятуватися (фото, відео)

    • Розсилка
    На Русанівських садах згорів будинок: жінка ледь встигла врятуватися (фото, відео)

    Жінка врятувалася з палаючого будинку, який частково обрушився через вогонь

    У ніч на п’ятницю, 15 березня, в Києві на Русанівських садах на вулиці Садова, 16 сталася пожежа в приватному будинку.

    Полум'я охопило будинок близько 1:00. Про це повідомляє Інформатор.

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    Попередньо, займання сталося через грубку, за допомогою якої господиня опалювала приміщення. За словами жінки, в будинку загорівся пластик. Загасити його підручними засобами не вийшло, і вогонь став швидко поширюватися.

    У будинку вигорів другий поверх і частково дах. Все скло у віканха будівлі також знищив вогонь. Господиня будинку не встигла винести цінні речі. Рятуючись, вона забрала з собою тільки невелику сумку і куртку.

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    На Русанівських садах згорів будинок: жінка ледь встигла врятуватися (фото, відео)
    На Русанівських садах згорів будинок: жінка ледь встигла врятуватися (фото, відео)
    На Русанівських садах згорів будинок: жінка ледь встигла врятуватися (фото, відео)
    На Русанівських садах згорів будинок: жінка ледь встигла врятуватися (фото, відео)
    На Русанівських садах згорів будинок: жінка ледь встигла врятуватися (фото, відео)
    На Русанівських садах згорів будинок: жінка ледь встигла врятуватися (фото, відео)

    На місці події працював наряд патрульної поліції, карета швидкої допомоги, наряд пожежників і рятувальники. Точні причини загоряння встановлюються.

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