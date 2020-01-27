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    Погода на понеділок: в Україні буде ясно та без опадів

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    У Києві сьогодні повітря прогріється до 5&deg; - Погода на понеділок: в Україні буде ясно та без опадів
    У Києві сьогодні повітря прогріється до 5°

    Вночі та вранці у західних та центральних областях місцями туман

    В Україні у понеділок, 27 січня, синоптики прогнозують вдень від 1 до 6° тепла.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «27 січня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних та центральних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла», - зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

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    Нагадаємо, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

    Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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