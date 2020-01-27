Погода на понеділок: в Україні буде ясно та без опадів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві сьогодні повітря прогріється до 5°

Вночі та вранці у західних та центральних областях місцями туман

В Україні у понеділок, 27 січня, синоптики прогнозують вдень від 1 до 6° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«27 січня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних та центральних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Нагадаємо, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.