Погрози США змушують Іран продавати нафту із знижкою



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Іранська нафта продаватиметься із знижкою

Американські санкції можуть зменшити експорт нафти із Ірану в три рази

Іран має намір продавати нафту із знижкою. До такого кроку Тегеран змушує вдаватися погроза санкцій із боку США, які в тому числі мають припинити експорт енергоресурсів країни.

Американське видання The Washington Times із посиланням на джерела в іранській нафтовій галузі, повідомляє про те, що із вересня 2018 року Іран планує надсилати нафту на ринки Азії по найнижчій за останні 14 років ціні для збереження своєї долі на ринку.

На сьогодні Іран експортує до 2 млн. барелів нафти на день. Проте американські санкції щодо експорту енергоресурсів, які почнуть діяти із 5 листопада 2018 року, можуть зменшити експорт до 700 тисяч барелів на день.

При цьому решта із країн ОПЕК готова на сьогодні збільшити видобування і продаж нафти, тим самим тримаючи ціну на світовому ринку під контролем. До цього Ер-Ріяд закликає вдатися Вашингтон.