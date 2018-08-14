Країни ОПЕК не нарощують видобування нафти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В липні видобуток виріс лише на 41 тисячу барелів на добу

Остання статистика, яка була опублікована виданням «Коммерсантъ», щодо видобування нафти країнами ОПЕК фіксує те, що учасники даного об’єднання не нарощують видобування нафти, не зважаючи на попередні домовленості.

Так, в липні видобуток нафти виріс лише 41 тисячу барелів на добу до 32,32 млн. барелів.

До росту видобування країни ОПЕК мала б стимулювати не лише домовленість, яка була досягнута в червні в рамках угоди ОПЕК+, але і те, що комерційні запаси нафтопродуктів країн картелю впали на 12,8 млн. барелів до 2822 млрд. барелів. Даний показник на 33 млн. барелів менше, ніж середні запаси протягом останніх п’яти років.

Поставки в липні наростили ОАЕ, Кувейт і Нігерія. При цьому Саудівська Аравія, Іран, Венесуела і Лівія зменшили видобування на 48-70 тисяч барелів за добу.

Загалом же видобування нафти в світі за липень виросло до 98,53 млн. барелів нафти на добу – або на 680 тисяч барелів на добу.