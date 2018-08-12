Німецькі компанії мають право продовжити інвестувати в Іран – міністр ФРН



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Петер Альтмаєр

Міністр економіки Німеччини розкритикував політику США

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр вкотре розкритикував торгову політику США, яка веде до широкомасштабної торговельної війни. Про це політик заявив у інтерв'ю недільному виданню Bild am Sonntag, яке вийшло в друкованому вигляді.

«Ця торговельна війна уповільнює і руйнує економічне зростання і породжує нові невизначеності», - прокоментував глава мінекономіки нові тертя між американською адміністрацією та іншими країнами.

Він переконаний, що у разі глобальної торговельної війни, наслідки її для світової економіки будуть катастрофічними. Минуле, за словами міністра, показало, що жертвами торговельних воєн стають, перш за все, споживачі через зростання цін на продукти.

Альтмаєр зазначив, що першим кроком уникнення торговельної війни може стати домовленість між ЄС та США.

«Політики не мають права ставити під загрозу робочі місця сталеварів, автовиробників і ливарників», - переконаний Альтмаєр. Угода, підписана главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і президентом США Дональдом Трампом, яка дала змогу буквально в останній момент відійти від краю нової торговельної війни, забезпечує сотні тисяч робочих місць у Німеччині та Європі, нагадав політик. У майбутньому ж слід у цілому прагнути до зниження митних зборів, створення відкритих ринків та відмови від протекціонізму.

Водночас німецький міністр підкреслив, що Берлін «не дозволить Вашингтону диктувати собі умови ведення торговельних відносин із іншими країнами». Ця заява пролунала у відповідь на запровадження американських санкцій проти Ірану. «Будь-яка німецька компанія має право продовжити інвестувати в Іран стільки, скільки забажає», - заявив він. При цьому він визнав, що проблему створює те, що багато компаній залежать від банківських кредитів, які, як правило, рефінансуються у США.

Нагадаємо, на тлі американських санкцій проти Ірану, високої вартості життя і підозр в корупції в Тегерані вважають, що країна зіткнулася з «економічною війною».