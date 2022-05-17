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    Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 17 травня

    На Закарпатті та Прикарпатті вдень короткочасні дощі, місцями грози - Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 17 травня
    На Закарпатті та Прикарпатті вдень короткочасні дощі, місцями грози
    фото: glavcom.ua

    Температура повітряна у західних регіонах становитиме +18...+20 градусів

    Погода в Україні у вівторок, 17 травня, буде сонячною в усіх областях, крім західних. Адже там синоптики прогнозують грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Температура повітряна у західних регіонах становитиме +18...+20 градусів. На Закарпатті традиційно буде тепліше – +20...+22 градусів.

    На грозу слід очікувати у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях. Мешканцям цих міст радимо прихопити парасольку при виході з дому.

    На Півночі та Сході України температура повітря буде дещо свіжішою – +17...+19 градусів. Однак опадів там синоптики не прогнозують.

    У південних областях стовпчики термометрів будуть на рівні +20...+22 градусів, а в Одесі – +22...+24 градусів.

    У Києві синоптики обіцяють +18...+20 градусів. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

    Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 17 травня синоптична ситуація в Україні буде сприятливою для всіх – адже не буде ні спеки, ні холоду. Водночас, за її прогнозом, дощі можливі не лише на Заході, а й на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині та навіть на Півдні.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація Наталка Діденко #stoprussia
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    Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 17 травня