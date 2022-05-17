Арестович пояснив, чому рашисти намагаються взяти Слов'янськ

Води в так званій «ДНР» залишилося на три тижні

Радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти прориваються в Слов'янськ через те, що води в так званій «ДНР» залишилося на три тижні. Про це він розповів в ефірі «Фейгін live».

У понеділок, 16 травня, «відповідальний» за водоканал «ДНР» повідомив, що води залишилося всього на три тижні.

«А витоки цього водоканалу знаходяться поруч зі Слов'янськом. І вони можуть туди рватися, в тому числі з цієї причини. Бо там катастрофа. Там же система водопостачання дуже хитра. Вона починається під Слов'янськом, йде через територію Донецької області, контрольованої російськими військами, і аж до Маріуполя», – розповів Арестович.

За його словами, з початком бойових дій ця система була зруйнована. Тепер воду подають за «миготливим графіком».

На Сході України тривають тяжкі бої. Російські окупанти найсильніше гатять зі зброї в районі Сєвєродонецька та інших міст Донецької та Луганської областей.