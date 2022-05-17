Біля Чорнобаївки знищено ворожий склад пально-мастильних матеріалів

На півдні ЗСУ та авіація нанесли понад 100 уражень ворожих позицій

На півдні українські військові та авіація за добу нанесли понад 100 уражень ворожих позицій. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Facebook.

«Наші підрозділи спільно з авіацією Повітряних сил нанесли за добу понад 100 уражень ворожих позицій», – зазначив він.

Зокрема, вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки.

«Вгамовано» 29 рашистів, знищено зенітно–ракетний комплекс «Стріла-10», танк Т-72 та іншу броньовану техніку», – розповів Назаров.

Також у штабі зазначають, що проукраїнські настрої на окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини залишаються високими. Місцеві продовжують відстоювати позицію та доводити, що Херсон – це Україна, а вони – українці. Незважаючи на терор та заборони, звитяжні люди руйнують плани ворога завдяки своїм переконанням і стійкості позицій.

Нагадаємо, вранці 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області.

В результаті атаки постраждали двоє дорослих і важко поранена дитина.

Як повідомлялося, внаслідок удару рашистів постраждала база відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області.