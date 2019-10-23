Поїв раків на 2 млн: в Угорщині митники затримали українця з контрабандою



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В Угорщині затримали українця з відром раків Фото: Мукачево.нет

Перевезення раків через кордон потребує відповідного дозволу та ліцензії

Угорські митники перевірили автомобіль з українськими номерними знаками на КПП «Тисабеч» і були вражені - у багажному відсіку знайшли відро з 45 живими річковими раками.

Деякі з них вже встигли загинути через обмаль кисню.

Оскільки перевезення через кордон потребує відповідного дозволу та ліцензії, митники запитали її у водія автомобіля.

Останній не зміг надати ці документи, тому раки були конфісковані.

Власнику загрожує штраф у понад 2 млн форинтів (168 365 грн, - ред). Саме у стільки угорці оцінили природоохоронну цінність цих живих тварин з типу членистоногих.

Нагадаємо, що варені річкові раки — для багатьох людей є чудовою закускою, особливо під пиво.

Джерело: Mukachevo.net