На Буковині вилучили 67 тис. літрів фальсифікованого спирту



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Етиловий спирт невеликими партіями незаконно завозився до Чернівецької області з сусідньої Молдови

У Чернівецькій області Нацполіція ліквідувала міжнародний канал незаконного ввезення спирту на територію України та вилучила 67 тис. літрів сировини.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Етиловий спирт невеликими партіями незаконно завозився до Чернівецької області з сусідньої Молдови.

У місті Сокиряни на відстані кількох сотень метрів від українсько-молдовського кордону знаходилася так звана «перевалочна» база.

Аби приховати протиправну діяльність, її власники запускали на територію автомобілі покупців лише за попередньою домовленістю. Завантаження продукції відбувалося здебільшого вночі.

У подальшому сировина для виготовлення фальсифікованого алкоголю постачалась до підпільних цехів, що знаходилися у Львівській та Хмельницькій областях, та які були викриті правоохоронцями.

19-20 квітня оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції провели процесуальні заходи у Хмельницькій, Львівській та Чернівецькій області.

Загалом з Чернівецької області у підпільному цеху на Львівщині та вантажівці, що була зупинена на автошляху у Хмельницькій області під час транспортування сировини, правоохоронці вилучили 67 тисяч літрів спирту, порожню тару, марки акцизного податку України з ознаками підробки та обладнання для виготовлення фальсифікату.

Крім того, на території бази було виявлено вантажний автомобіль, який чекав на завантаження. Всередині транспортного засобу знаходилися порожні бочки для сировини.

За словами зловмисників, з такої кількості спирту було б виготовлено 340 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю.