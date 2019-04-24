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    Пола Манафорта перевели у в'язницю суворого режиму

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    Пол Манафорт - Пола Манафорта перевели у в'язницю суворого режиму
    Пол Манафорт

    Манафорта повинні звільнити 25 грудня 2024 року

    Колишнього голову передвиборного штабу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Пола Манафорта доставили у федеральну в'язницю Канаан.

    Про це повідомляє реєстр бюро в'язниць США.

    Його повинні звільнити 25 грудня 2024 року.

    Канаан є в'язницею суворого режиму, яка розташовується в місті Веймарт.

    Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

    Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

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