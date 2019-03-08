Трамп заявив, що відмовив своєму екс-адвокатові Коену у помилуванні



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Майкл Коен мав почати відбувати свій термін ув'язнення 6 березня

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву свого екс-адвоката Майкла Коена щодо помилування. Він стверджує, що Коен збрехав. Раніше стало відомо, що Коен готовий розповісти Конгресу про фінансові махінації свого колишнього боса, неправдиві свідчення про бізнес з росіянами, злам серверів Демократичної партії та інші важливі деталі передвиборчої кампанії 2016-го року. Також Коен назвав Трампа «расистом, шахраєм і аферистом».

«Поганий юрист та шахрай Майкл Коен під присягою сказав, що він ніколи не просив про помилування. Його адвокати йому повністю суперечать. Він збрехав! До того ж, він напряму просив мене про помилування. Я сказав НІ. Він знову збрехав! Він також дуже хотів працювати у Білому домі. Він збрехав!», — написав Трамп у Twitter.

Майкл Коен мав почати відбувати свій термін ув'язнення 6 березня, проте його адвокати домовилися із суддею відтермінувати початок ув’язнення до 6 травня, аби Коен міг видужати після хірургічного втручання та дати свідчення перед трьома комітетами Конгресу.

Під час своєї промови у суді, Коен сказав, що ніколи не проситиме Трампа про помилування та не прийме його, якщо той запропонує. Однак, пізніше Коен сказав своєму адвокату звернутися до Трампа із проханням про помилування.

Раніше Майкл Коен подав до суду на компанію Трампа Trump Organization.

У листопаді 2019-го колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав себе винним у тому, що свідомо дав Конгресу неправдиві свідчення про плани будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві. Президент США відреагував, назвавши Коена «слабкою людиною».

Після угоди зі слідством федеральний суд Нью-Йорка відпустив Коена під заставу у 500 тисяч доларів.

Коен зізнався у банківському шахрайстві, ухилянні від податків, а також порушеннях, пов’язаних із фінансуванням передвиборчої кампанії президента. Зокрема, адвокат заявив під присягою, що заплатив двом жінкам за нерозголошення інформації, яка могла би зашкодити кандидату у президенти на виборах 2016 року. Він зізнався, що робив це за вказівкою Дональда Трампа.

Джерело: Громадське