Колишнього політтехнолога Януковича Пола Манафорта у США засудили до 7,5 років в'язниці



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Трамп заявив, що «дуже співчуває» ув'язненому Манафорту

Суддязазначив, що строки покарання будуть додаватися один до одного

Суд засудив колишнього політтехнолога Віктора Януковича та керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта ще до 3,5 років. Про це повідомляє The New York Times.

Видання пише, що минулого тижня інший суд засудив Манафорта до майже чотирьох років тюремного ув'язнення. Таким чином Манафорт отримав 7,5 років в'язниці. Раніше повідомляється, що максимальний термін ув'язнення за новим вироком може скласти до 10 років. Суддя Джексон також визначає, що строки покарання будуть додаватися один до одного.

Манафорт вже визнав свою провину в цих злочинах, а також у змові з метою відмивання грошей, податкового шахрайства, а також у міжнародному лобізм без реєстрації і погодився співпрацювати зі слідством у вересні.

Однак, як встановила суддя, він порушив умови співпраці. Минулого місяця суддя Джексон встановила, що Манафорт навмисно брехав прокурорам і звільнила сторону обвинувачення від зобов'язань в рамках угоди про співпрацю з підозрюваним.

Нагадаємо, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.