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    У світі

    Росія в обхід санкцій ЄС перевезла зброю у Сербію через Словаччину - ЗМІ

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    У Братиславі не спростовували інформацію про те, що надали російській авіакомпанії &laquo;Авіакон Цитотранс&raquo; дозвіл на переліт через країну - Росія в обхід санкцій ЄС перевезла зброю у Сербію через Словаччину - ЗМІ
    У Братиславі не спростовували інформацію про те, що надали російській авіакомпанії «Авіакон Цитотранс» дозвіл на переліт через країну

    Словаччина могла допомогти Росії з посиленням її військової бази в Сербії не знаючи про вміст російського вантажу -

    Російська Федерація в обхід санкцій Європейського Союзу перевезла зброю до Сербії через Словаччину. Про це повідомляє SME.

    Зазначається, що РФ не повідомила Братиславу про зміст вантажу.

     «Словаччина могла допомогти Росії з посиленням її військової бази в Сербії не знаючи про (вміст російського вантажу - ред.)», - йдеться у повідомленні.

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    У Братиславі не спростовували інформацію про те, що надали російській авіакомпанії «Авіакон Цитотранс» дозвіл на переліт через країну.

    Водночас компетентні органи Словаччини стверджують, що вони не знали про наявність 10-ти броньованих машин всередині літаків.

    Зазначається, що транспортування російської військової техніки заборонено санкціями ЄС, що були запроваджені проти РФ за анексію Криму в 2014 році. Тоді Словаччина підтримала ці санкції.

    Словацький прем'єр Петр Пеллігріні ще не прокоментував новину.

    Як повідомлялося, 26 липня румунські ЗМІ поінформували, що Бухарест заблокував транзитний вантаж військової техніки, яка прямувала з Росії до Сербії по Дунаю.

    Пізніше Міністерство оборони Росії відповіло, що не направляло судно з військовою технікою Дунаєм до Сербії.

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    ЄС Росія ЗМІ зброя санкції Словаччина
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