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    Кримінал

    СБУ затримала трьох військових, які продавали 12 гранатометів

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    СБУ затримала трьох військових, які продавали 12 гранатометів

    Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їх спільника поблизу Сєвєродонецька

    У Луганській області співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті великої партії зброї. Про це повідомляє пресслужба відомства в середу, 7 серпня.

    Так, правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їх спільника поблизу Сєвєродонецька під час спроби продажу 12 гранатометів РПГ-22 і РПГ-26, 30 гранат РГД-5 і Ф-1, більше 30 підривників для гранат і майже три тисячі патронів. За цей арсенал зловмисники планували «виручити» 50 тисяч гривень. 

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    СБУ затримала трьох військових, які продавали 12 гранатометів
    СБУ затримала трьох військових, які продавали 12 гранатометів
    СБУ затримала трьох військових, які продавали 12 гранатометів
    СБУ затримала трьох військових, які продавали 12 гранатометів

    Раніше співробітники СБУ задокументували два факти реалізації ділками двох гранатометів, 10 гранат, 600 грамів тротилу і близько 2,5 тисяч набоїв калібру 7,62 мм.

    Порушено кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Проводяться слідчі дії для встановлення джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

     

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