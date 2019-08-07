СБУ затримала трьох військових, які продавали 12 гранатометів



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Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їх спільника поблизу Сєвєродонецька

У Луганській області співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті великої партії зброї. Про це повідомляє пресслужба відомства в середу, 7 серпня.

Так, правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їх спільника поблизу Сєвєродонецька під час спроби продажу 12 гранатометів РПГ-22 і РПГ-26, 30 гранат РГД-5 і Ф-1, більше 30 підривників для гранат і майже три тисячі патронів. За цей арсенал зловмисники планували «виручити» 50 тисяч гривень.

Раніше співробітники СБУ задокументували два факти реалізації ділками двох гранатометів, 10 гранат, 600 грамів тротилу і близько 2,5 тисяч набоїв калібру 7,62 мм.

Порушено кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Проводяться слідчі дії для встановлення джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.