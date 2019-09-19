Поліцейським Херсонщини представили нового начальника



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Олександр Прокудін очолив поліцію Херсонщини

Главою поліції Херсонської області став Олександр Прокудін, який раніше чотири роки працював заступником керівника поліції області

Заступник начальника Нацполіції Ігор Клименко представив нового главу поліції Херсонській області полковника Олександра Прокудіна.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у четвер, 19 вересня.

Ігор Клименко заявив, що Нацполіція чекає від Олександра Прокудіна забезпечення належного рівня безпеки громадян і підвищення довіри людей до працівників поліції.

«У першу чергу, хочу звернути увагу особового складу на посилення боротьби з наркозлочинністю, підтримання громадського порядку, на поліпшення взаємодії з органами місцевої влади, патрульною поліцією та іншими правоохоронними структурами області», - сказав Клименко.

Повідомляється, що до призначення Прокудін займав протягом чотирьох років посаду заступника начальника поліції в Херсонській області. До цього поліцію області п'ять років очолював генерал Артур Меріков.