На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)



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Фото: npu.gov.ua

Учасники організованого злочинного угруповання «спеціалізувалися» на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, погрозах, фізичних розправах і замовних убивствах

Українські правоохоронці затримали в Полтавській області членів етнічного злочинного угруповання та його організатора - уродженця Грузії, розшукуваного Інтерполом, відомого як «Самвел Донецький».

Як повідомив у четвер департамент комунікації Нацполіції України з посиланням на першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля, лідера угруповання розшукував Інтерпол за вчинення умисного вбивства у Вірменії. В Україні в 1990-х роках він очолював кримінальне угруповання в Донецькій області, пізніше цей вплив поширився на територію Запорізької та Полтавської областей.

Учасники організованого злочинного угруповання (ОЗУ) «спеціалізувалися» на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, погрозах, фізичних розправах і замовних убивствах.

«Обвинувачений у вимаганні з тортурами в складі та на чолі злочинної групи, Самвел потрапив за ґрати на 14 років та був етапований до Західної України. Завдяки зв'язкам у потрібних органах домігся переведення до Запорізької області. Згодом опинився на волі раніше за призначений строк. На збуті героїну знову був затриманий, але відбувся лише «відсидкою» в СІЗО протягом трьох з половиною років. У 2015 році лідер ОЗУ разом зі своїми бойовиками починає «гриміти» на всю Україну, вчиняючи злочин за злочином», - розповів Коваль.

Серед постраждалих від злочинних дій банди і жителі Київської області.

У результаті спецоперації затримано 60-річного організатора ОЗУ, його 58-річну співучасницю та двох найближчих виконавців. Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих та інших фігурантів угруповання. Вилучено вогнепальну та холодну зброю, автомобілі, кошти, наркотичні засоби.

Готується вручення затриманим підозр за ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 189 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 296 (хуліганство), ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 27 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про взяття їх під варту без права внесення застави.

Правоохоронні органи Вірменії поінформовано про це затримання для здійснення розслідування на території України.