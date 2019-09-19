  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)

    • Розсилка
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    Фото: npu.gov.ua

    Учасники організованого злочинного угруповання «спеціалізувалися» на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, погрозах, фізичних розправах і замовних убивствах

    Українські правоохоронці затримали в Полтавській області членів етнічного злочинного угруповання та його організатора - уродженця Грузії, розшукуваного Інтерполом, відомого як «Самвел Донецький».

    Як повідомив у четвер департамент комунікації Нацполіції України з посиланням на першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля, лідера угруповання розшукував Інтерпол за вчинення умисного вбивства у Вірменії. В Україні в 1990-х роках він очолював кримінальне угруповання в Донецькій області, пізніше цей вплив поширився на територію Запорізької та Полтавської областей.

    Учасники організованого злочинного угруповання (ОЗУ) «спеціалізувалися» на рекеті, викраденні людей, торгівлі зброєю, погрозах, фізичних розправах і замовних убивствах.

    «Обвинувачений у вимаганні з тортурами в складі та на чолі злочинної групи, Самвел потрапив за ґрати на 14 років та був етапований до Західної України. Завдяки зв'язкам у потрібних органах домігся переведення до Запорізької області. Згодом опинився на волі раніше за призначений строк. На збуті героїну знову був затриманий, але відбувся лише «відсидкою» в СІЗО протягом трьох з половиною років. У 2015 році лідер ОЗУ разом зі своїми бойовиками починає «гриміти» на всю Україну, вчиняючи злочин за злочином», - розповів Коваль.

    Серед постраждалих від злочинних дій банди і жителі Київської області.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    На Полтавщині затрималибанду на чолі з лідером «Самвелом Донецьким» (фото, відео)
    Фото: npu.gov.ua

    У результаті спецоперації затримано 60-річного організатора ОЗУ, його 58-річну співучасницю та двох найближчих виконавців. Проведено понад 50 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих та інших фігурантів угруповання. Вилучено вогнепальну та холодну зброю, автомобілі, кошти, наркотичні засоби.

    Готується вручення затриманим підозр за ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 189 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 296 (хуліганство), ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 27 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про взяття їх під варту без права внесення застави.

    Правоохоронні органи Вірменії поінформовано про це затримання для здійснення розслідування на території України.

    Читайте також
    шахрайство Інтерпол СІЗО розслідування Полтавщина поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ