Поліція Дніпропетровщини отримала нового начальника



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До призначення Володимир Огурченко обіймав посаду начальника Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки

Нового очільника поліції Дніпропетровщини представили особовому складу

У Дніпрі перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін представив нового очільника поліції Дніпропетровської області - підполковника поліції Володимира Огурченка.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Дніпропетровській області.

«Наказом голови Нацполіції Сергія Князєва на посаду начальника ГУНП в Дніпропетровській області призначено підполковника поліції Володимира Огурченка. Нового очільника поліції Дніпропетровщини у Дніпрі представляв особовому складу перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін», - йдеться в повідомленні.

За словами Аброськіна, пріоритетними напрямками роботи усіх підрозділів поліції залишається розкриття розбійних нападів і умисних вбивств, протидія наркозлочинності та організованій злочинності.

До призначення Володимир Огурченко обіймав посаду начальника Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. На цій посаді підполковник поліції ніс службу з 2014 року. Пройшов шлях від міліціонера патрульно-постової служби.

Нагадаємо, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря. Під час спілкування з патрульними водій ймовірно зателефонував керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу КОРД та затримали патрульних поліцейських.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував затримання спецназом КОРД патрульних на Дніпропетровщині і закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника обласного управління МВС у Дніпровській області.

За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування.

23 серпня колишньому керівнику поліції Дніпропетровщини повідомили про підозру.

Також сьогодні керівник Нацполіції Сергій Князєв представив нового очільника поліції Львівської області - Василя Віконського.