Зеленський вимагає від Авакова звільнити начальника поліції Дніпропетровщини



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Очільник поліції Дніпропетровщини Віталій Глуховеря

Глуховерю підозрюють у перевищенні службових повноважень

Президент Володимир Зеленський вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити підозрюваного в перевищенні службових повноважень начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Про це він написав у Facebook.

«Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого і безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами. Я хочу попередити всіх чиновників у Києві й по всій країні - від обласного центру до маленького села - часи безкарності й особливого до вас відношення, до якого ви так звикли за часів усіх попередніх президентів України, назавжди минули», - написав він.

За його словами, ситуація з Глуховерею шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, «які дійсно переконані, що вони разом зі своїм обслуговуючим персоналом живуть над законом».

«Переглянувши його (відео), у мене спочатку не було слів - навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися», - додав глава держави.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади і службових повноважень Глуховерею.

У вересні 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля був водій Глуховері, який при спілкуванні з патрульними, ймовірно, подзвонив своєму шефу.

Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських.