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    Колишньому керівнику поліції Дніпропетровщини повідомили про підозру

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    <p>Віталію Глуховері загрожує до 10 років в'язниці</p> - Колишньому керівнику поліції Дніпропетровщини повідомили про підозру

    Віталію Глуховері загрожує до 10 років в'язниці

    ДБР продовжує досудове розслідування

    Колишньому главі управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталію Глуховері повідомили про підозру в перевищенні влади і службових повноважень. Про це повідомила перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко Facebook.

    Повідомляється, що Глуховерю звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службовим становищем працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконне затримання) Кримінального кодексу України.

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    «У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», - повідомила Варченко.

    Нагадаємо, 27 липня з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службовий Range Rover Глуховері. Водій відмовився визнати порушення та намагався поїхати з місця подій. Потім туди прибули бійці спецпідрозділу КОРД, які затримали патрульний екіпаж. За даними ЗМІ, інцидент стався у вересні 2018 року.

    Згодом Володимир Зеленський прокоментував затримання спецназом КОРД патрульних на Дніпропетровщині і закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника обласного управління МВС у Дніпровській області.

    За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування. Для всебічної та об’єктивної перевірки хід розслідування перебуватиме під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Глуховеря, звинувачений у перевищенні службових повноважень, відреагував на вимогу Зеленського піти у відставку.

     

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