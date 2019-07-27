Аваков відрегував на інцидент з очільником поліції Дніпропетровщини



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Голова МВС Арсен Аваков

За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування

За фактом подій у Дніпропетровській області, викладених в ЗМІ, розпочато службове розслідування. Для всебічної та об’єктивної перевірки хід розслідування перебуватиме під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, передає пресслужба МВС.

«27 липня в засобах масової інформації з'явилося відео, яке викликало резонанс в суспільстві. Детальні обставини події, яка мала місце в м. Дніпро за участю водія керівника ГУНП в Дніпропетровській області, будуть встановлені під час службового розслідування», - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що про хід перевірки та її результати громадськість і представники засобів масової інформації будуть сповіщені в найкоротший термін.

Раніше Зеленський прокоментував затримання спецназом КОРД патрульних на Дніпропетровщині і закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника обласного управління МВС у Дніпровській області.

Нагадаємо, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій ймовірно зателефонував керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу КОРД та затримали патрульних поліцейських.

Як повідомили у прес-службі ДБР, слідчі центрального апарату зареєстровали кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.