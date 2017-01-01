Поліція хоче притягнути до відповідальності організатора смолоскипної ходи у Києві

Санкція статті, яку інкримінують організатору ходи, передбачає арешт до 15 діб

У четвер, 30 листопада, правоохоронці склали адміністративний протокол стосовно голови «Коаліції учасників Помаранчевої революції» (КУПР) та організатора смолоскипної ходи, яка відбулася в середу в центрі Києва, Сергія Мельниченка. Про це повідомляє прес-служба КУПР Зазначається, на Мельниченка складено адміністративний протокол за



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Фото: Укрінформ Смолоскипна хода у Києві, 29 листопада

Санкція статті, яку інкримінують організатору ходи, передбачає арешт до 15 діб

У четвер, 30 листопада, правоохоронці склали адміністративний протокол стосовно голови «Коаліції учасників Помаранчевої революції» (КУПР) та організатора смолоскипної ходи, яка відбулася в середу в центрі Києва, Сергія Мельниченка.

Про це повідомляє прес-служба КУПР

Зазначається, на Мельниченка складено адміністративний протокол за ст. 185-1 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні порушення.

Санкція статті передбачає арешт до 15 діб.

Нагадаємо, у столиці біля будівлі Міністерства внутрішніх справ вчора ввечері почалися сутички між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями.

Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали чотирьох учасників смолоскипної ходи, яка проходила в центрі Києва.

Всіх затриманих того ж вечора відпустили

Як повідомлялося, до початку сутичок на вулиці Інституцькій біля Адміністрації президента невідомі кинули димові шашки між правоохоронцями та учасниками смолоскипної ходи, яку організували до четвертої річниці розгону Євромайдану.