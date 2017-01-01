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    Поліція хоче притягнути до відповідальності організатора смолоскипної ходи у Києві

    Санкція статті, яку інкримінують організатору ходи, передбачає арешт до 15 діб
    У четвер, 30 листопада, правоохоронці склали адміністративний протокол стосовно голови «Коаліції учасників Помаранчевої революції» (КУПР) та організатора смолоскипної ходи, яка відбулася в середу в центрі Києва, Сергія Мельниченка. Про це повідомляє прес-служба КУПР Зазначається, на Мельниченка складено адміністративний протокол за
    • Вчора, 22:11
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    <p>Смолоскипна хода у Києві, 29 листопада</p>
    Фото: Укрінформ

    Смолоскипна хода у Києві, 29 листопада

    Санкція статті, яку інкримінують організатору ходи, передбачає арешт до 15 діб

    У четвер, 30 листопада, правоохоронці склали адміністративний протокол стосовно голови «Коаліції учасників Помаранчевої революції» (КУПР) та організатора смолоскипної ходи, яка відбулася в середу в центрі Києва, Сергія Мельниченка.

    Про це повідомляє прес-служба КУПР

    Зазначається, на Мельниченка складено адміністративний протокол за ст. 185-1 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні порушення.

    Санкція статті передбачає арешт до 15 діб.

    Нагадаємо, у столиці біля будівлі Міністерства внутрішніх справ вчора  ввечері почалися сутички між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями.

    Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали чотирьох учасників смолоскипної ходи, яка проходила в центрі Києва. 

    Всіх затриманих того ж вечора відпустили

    Як повідомлялося, до початку сутичок на вулиці Інституцькій біля Адміністрації президента невідомі кинули димові шашки між правоохоронцями та учасниками смолоскипної ходи, яку організували до четвертої річниці розгону Євромайдану.

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