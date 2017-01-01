Біля Адміністрації президента люди з прапорами ОУН запалили фаєри та димові шашки

Мітинг на Банковій розпочався в кінці робочого дня, близько 19 години

Сьогодні ввечері на вулиці Банковій неподалік від будівлі Адміністрації президента люди з прапорами ОУН зібралися на мітинг, це - учасники так званої смолоскипної ходи з нагоди річниці побиття студентів на Євромайдані у 2013 році. Вони скандують «Слава нації», запалюють димові шашки та фаєри. Як повідомляє кореспондент



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Мітинг на Банковій розпочався в кінці робочого дня, близько 19 години

Сьогодні ввечері на вулиці Банковій неподалік від будівлі Адміністрації президента люди з прапорами ОУН зібралися на мітинг, це - учасники так званої смолоскипної ходи з нагоди річниці побиття студентів на Євромайдані у 2013 році.

Вони скандують «Слава нації», запалюють димові шашки та фаєри. Як повідомляє кореспондент «Главкома», ця акція саме на Банковій – своєрідне закінчення ультиматуму владі щодо імпічменту президента.

Також серед мітингувальників є люди з шевронами батальону «Донбас».

Вони підійшли до кордону правоохоронців на розі вулиці Банкової та Інститутської. Активісти просили співробітників поліції пропустити їх до Адміністрації президента. Однак, кордон правоохоронців не зрушив з місця. Згодом невідомі кинули димові шашки між кордоном поліції та активістами.

Наразі все спокійно, дим поступово розвіюється. Активісти трошки відійшли від правоохоронців і скандують: «Україна — понад усе».

Нагадаємо, що на цю неділю запланований марш «за імпічмент» від парку Шевченка. Один із соратників Саакашвілі Юрій Дерев’янко зареєстрував відповідний законопроект «Про президента України та порядок припинення його повноважень», в якому прописаний механізм відсторонення голови держави, і протестувальники вимагатимуть його прийняти. Судячи з усього, 3 грудня в Києві і регіонах планується провести «народне голосування» за імпічмент, бо організатори планують установити намети з написом «Імпічмент», готують скриньки і бюлетені для голосування. Загалом наметів зі скриньками планується установити півтори сотні, надрукувати бюлетенів – більше трьохсот тисяч, листівок з закликом про недовіру Порошенку – сімсот тисяч, а флаєрів-запрошень на приєднання до протесту – мільйон штук.

Зазначимо, що сьогодні політтехнолог Сергій Гайдай опублікував на Facebook фото білборда, а також палатки, на яких написано лише одне слово «Імпічмент!»

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