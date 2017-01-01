Смолоскипна хода у центрі Києва: поліція затримала чотирьох протестувальників

За інформацією ЗМІ, серед затриманих - 16-річні підлітки

Правоохоронці затримали чотирьох учасників смолоскипної ходи, яка проходила сьогодні в центрі Києва. Про це повідомляє «РБК-Україна». За інформацією УНН, затримання було проведено біля стін Міністерства внутрішніх справ України на вулиці Богомольця, серед затриманих - 16-річні підлітки. Відомо, що мітингувальники підійшли до стін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РБК Україна Смолоскипна хода у центрі Києва

За інформацією ЗМІ, серед затриманих - 16-річні підлітки

Правоохоронці затримали чотирьох учасників смолоскипної ходи, яка проходила сьогодні в центрі Києва. Про це повідомляє «РБК-Україна».

За інформацією УНН, затримання було проведено біля стін Міністерства внутрішніх справ України на вулиці Богомольця, серед затриманих - 16-річні підлітки.

Відомо, що мітингувальники підійшли до стін МВС, але їх відтіснив кордон поліції. Тоді учасники почали кидати сніжки в правоохоронців. Співробітники розбіглися в сторони і затримали кількох людей.

Нагадаємо, у столиці біля будівлі Міністерства внутрішніх справ ввечері почалися сутички між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями.

Як повідомлялося, до початку сутичок на вулиці Інституцькій біля Адміністрації президента невідомі кинули димові шашки між правоохоронцями та учасниками смолоскипної ходи, яку організували до четвертої річниці розгону Євромайдану.