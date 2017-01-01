У столиці сталися сутички між правоохоронцями та учасниками смолоскипної ходи

Активісти протестують проти гальмування розслідувань злочинів Євромайдана

У столиці біля будівлі Міністерства внутрішніх справ почалися сутички між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями. Про це повідомляє «Укрінформ». Як повідомлялося, до початку сутичок на вулиці Інституцькій біля адміністрації президента невідомі кинули димові шашки між правоохоронцями та учасниками



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Активісти протестують проти гальмування розслідувань злочинів Євромайдана

У столиці біля будівлі Міністерства внутрішніх справ почалися сутички між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Як повідомлялося, до початку сутичок на вулиці Інституцькій біля адміністрації президента невідомі кинули димові шашки між правоохоронцями та учасниками смолоскипної ходи, яку організували до четвертої річниці розгону Євромайдану.

Смолоскипи, фаєри та димові шашки — учасники акції під Адміністрацією президента вимагають розслідувати злочини проти Майдану pic.twitter.com/XipkztSCM9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 29 листопада 2017 р.

Зазначається, що близько сотні активістів влаштували смолоскипну ходу від Майдану Незалежності до адміністрації президента, МВС і генпрокуратури.

Організатор акції - ВГО Коаліція учасників помаранчевої революції. Вимоги учасників акції - розслідувати злочини, скоєні проти учасників Революції гідності та Євромайдану.

Правоохоронці на Інститутській не пустили учасників акції до адміністрації президента. У відповідь невідомі почали кидати димові шашки між учасниками ходи та правоохоронцями.

Пізніше до мітингувальників вийшов представник АП і почав із ними переговори. Однак його відповідь не влаштувала учасників ходи і вони почали вигукувати йому "Ганьба".