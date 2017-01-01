Поліція відпустила усіх затриманих під час сутичок під будівлею МВС

Близько 50 учасників ходи перебувають біля приміщення Печерського районного відділу поліції

Усіх чотирьох затриманих під час сутички, що сталась увечері 29 листопада біля приміщення Міністерства внутрішніх справ між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями, відпустили. Як повідомляє «Укрінформ», наразі близько 50 учасників ходи перебувають біля приміщення Печерського районного відділу поліції, куди були доставлені



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Фото: Укрінформ Учасники протесті у центрі Києва

Близько 50 учасників ходи перебувають біля приміщення Печерського районного відділу поліції

Усіх чотирьох затриманих під час сутички, що сталась увечері 29 листопада біля приміщення Міністерства внутрішніх справ між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями, відпустили.

Як повідомляє «Укрінформ», наразі близько 50 учасників ходи перебувають біля приміщення Печерського районного відділу поліції, куди були доставлені затримані особи, яких відпустили через «чорний» вхід.

Наразі до райвідділу приїхала карета швидкої допомоги. Медики надають допомогу трьом активістам, які постраждали під час затримання, інформує видання.

Напередодні стало відомо, що правоохоронці затримали чотирьох учасників смолоскипної ходи, яка проходила сьогодні в центрі Києва.

Нагадаємо, у столиці біля будівлі Міністерства внутрішніх справ ввечері почалися сутички між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями.

Як повідомлялося, до початку сутичок на вулиці Інституцькій біля Адміністрації президента невідомі кинули димові шашки між правоохоронцями та учасниками смолоскипної ходи, яку організували до четвертої річниці розгону Євромайдану.